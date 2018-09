Trump appelle à combattre le socialisme pour mettre fin aux «souffrances»

© Sputnik . Vladimir Semenyuk La plupart des jeunes Américains diraient «yes» au socialisme

Depuis la tribune de l'Onu, le Président américain a exhorté la communauté internationale à lutter contre le socialisme afin de prévenir des «tragédies humaines» similaires à celle vécue aujourd'hui par le Venezuela

«Le socialisme et le communisme engendrent partout les souffrances, la corruption et la dégradation […]. Tous les pays du monde doivent combattre le socialisme et les souffrances qu'il apporte», a déclaré le dirigeant américain intervenant dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Donald Trump a également appelé à «restaurer la démocratie» au Venezuela, pays confronté à une crise sociale et économique majeure. Selon lui, plus de deux millions de personnes ont fui le pays latino-américain à cause de son gouvernement socialiste soutenu par Cuba

«Il n'y a pas si longtemps, le Venezuela était l'un des pays les plus riches sur Terre», a-t-il souligné tout en rappelant que les États-Unis avaient introduit mardi de nouvelles sanctions à l'encontre des dirigeants vénézuéliens.