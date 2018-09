Un F-22 américain dans le collimateur d’un Su-35 russe en Syrie (image)

Un chasseur russe Sukhoi Su-35S a récemment intercepté un avion furtif américain F-22 Raptor, a annoncé le blog Defence-blog.com, publiant une photo infrarouge prise par le pilote et montrant un F-22 dans le collimateur de son chasseur russe.

Russian fighter jets intercept U.S. F-22 Raptor flying over Syriahttps://t.co/BOVYLV4j23 pic.twitter.com/vS9lmpaKVp — Defence blog (@Defence_blog) 24 сентября 2018 г.

​Des experts ont établi que le chasseur américain se trouvait dans l’espace aérien syrien.

Selon le blog, la photo aurait été prise par le système de gestion de tir du Sukhoi, utilisant le radar optique OLS-35 au rayon d’action de 90 km.

© AP Photo / Kamran Jebreili F-22 Raptor vs Su-35: qui vaincra?

Le radar est doté d’un goniomètre thermique, d’un télémètre-désignateur laser et d’une caméra vidéo sensible à la lumière. Le goniomètre thermique peut détecter la cible à une distance d’au moins 50 km pour l’hémisphère avant et de 90 km pour l’hémisphère arrière. Le télémètre-désignateur laser peut mesurer la distance à laquelle se trouve la cible dans un rayon de 20 km pour les cibles aériennes et de 30 km pour les cibles terrestres.

«Ce système […] est très utile pour détecter des avions furtifs comme le F-22», note le blog.

Plusieurs spécialistes militaires américains avaient précédemment annoncé que les militaires russes auraient appris tous les secrets du chasseur de 5e génération F-22 Raptor dans le ciel syrien et qu’ils auraient trouvé le moyen d’intercepter les avions de ce type.