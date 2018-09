Agent décoré par Poutine? Moscou a vérifié «l’enquête» de Bellingcat sur l’affaire Skripal

Le Kremlin a vérifié les informations concernant la prétendue décoration d'Anatoli Tchépiga, que plusieurs médias britanniques considèrent comme étant le «véritable nom» de Rouslan Bochirov, du titre de Héros de la Russie. Selon Dmitri Peskov, le Kremlin ne dispose pas d'informations confirmées à ce propos.

«Oui, on a vérifié. Je ne dispose d'aucune information selon laquelle une personne portant ce nom [Anatoli Tchépiga, ndlr] aurait été décorée», a déclaré le porte-parole du Kremlin.

La veille, Dmitri Peskov avait promis que le Kremlin vérifierait les documents concernant «l'enquête» de Bellingcat et de The Insider sur ceux qu'ils identifient en tant que responsables de la tentative d'empoisonnement des Skripal, et notamment leurs affirmations selon lesquelles Rouslan Bochirov répondrait en réalité au nom d'Anatoli Tchépiga et serait un ancien colonel de l'armée russe.

© AFP 2018 Roslan Rahman Les noms des présumés «suspects» de l’affaire Skripal introuvables sur le site d’Interpol

Dmitri Peskov a fait remarquer que Moscou «se basait toujours sur les informations rendues publiques par le Président et énoncées par les deux citoyens russes» Rouslan Bochirov et Alexandre Petrov.

Le site d'enquête Bellingcat avait précédemment affirmé avoir découvert un lien entre Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov, identifiés par Londres comme étant les principaux suspects dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia à Salisbury, et les services de renseignement russes, après avoir scruté la base de données du Service fédéral des migrations.

Le 13 septembre dernier, Alexandre Petrov et Rouslan Bochirov ont accordé un entretien à Margarita Simonian, rédactrice en chef de Sputnik et RT, dans lequel ils ont rejeté toutes les accusations portées contre eux et les informations selon lesquelles ils seraient des agents du service de renseignement militaire russe (GRU).