La police dément les informations concernant une prise d’otage à Kiev

Tatyana Maksimenko, porte-parole d’un département de police du district de Goloseevskiy, à Kiev, n’a pas confirmé à Sputnik les informations concernant la prise d’otage des passagers d’une navette qui devait partir cet après-midi depuis une gare routière de Kiev à destination de la ville de Gorodichtche.

© Sputnik . Grigori Vassilenko Des nationalistes frappent en direct une journaliste dans le centre de Kiev (vidéo)

«Il n'y a pas eu de prise d’otage, des agents de la police sont sur place», a-t-elle indiqué.

Pourtant, la porte-parole a refusé de répondre à une question concernant l’arrestation des hommes armés.

Plus tôt, le site ukrainien Vesti, se référant à un membre de la famille d’un enfant qui se trouvait dans la navette, avait indiqué que trois hommes – dont deux armés de pistolets et un d’un couteau – seraient monté dans la navette et auraient commencé à menacer des passagers. Ils auraient ensuite battu deux femmes et auraient interdit aux passagers de descendre.

Toujours selon le site, des agents de police dépêchés sur place auraient arrêté les malfaiteurs.