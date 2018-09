Le chef de la diplomatie hongroise inscrit sur le site des ennemis de l’Ukraine

Le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto est désormais inscrit dans la base du site de l'organisation ukrainienne Myrotvorets pour «avoir porté atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine», selon les médias ukrainiens.

Myrotvorets accuse le diplomate hongrois d'«ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine» ainsi que de «soutien à des mouvements séparatistes».

Auparavant, Kiev s'en était pris à Budapest suite à l'octroi de passeports hongrois à de nombreux habitants dans la ville ukrainienne de Berehove. M.Szijjarto avait l'intention de discuter de cette question avec son homologue ukrainien en marge de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Onu.

Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, la situation est allée «trop loin» puisque les services spéciaux ukrainiens «ont mené des opérations au sein du consulat général hongrois». En indiquant que la double nationalité était une chose répandue en Europe, il a précisé que la Hongrie continuerait de s'opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

Le site et l'ONG éponyme Myrotvorets se positionnent comme un « centre de recherche visant à recenser tout délit portant atteinte à la sécurité nationale de l'Ukraine, à la paix, à l'humanité et au droit international public». En outre, il donne accès à des «informations destinées aux autorités judiciaires et aux services spéciaux concernant certains groupes terroristes pro-russes, des séparatistes, des mercenaires, des criminels de guerre et des assassins.»