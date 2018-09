Au Venezuela, un navire-hôpital chinois a déjà reçu plus de 1.500 patients (photos)

Le navire-hôpital chinois «l'Arche de la Paix» compte huit étages, et Sputnik a pu en visiter deux. Des fauteuils roulants attendent les personnes âgées une fois à bord. Des soins médicaux variés y sont dispensés, entre autres, en matière de gynécologie, de stomatologie, d'ophtalmologie et de pédiatrie.

© Sputnik . Magda Gibelli Un navire-hôpital chinois au Venezuela

Du 23 au 26 septembre, plus de 1.500 patients de toutes les nationalités y ont été reçus et pris en charge, a raconté à Sputnik le major général Pedro Serrano, chef du département médical des Forces armées vénézuéliennes.

«Nous avons reçu 1.598 patients ayant besoin de traitement d'otorhinolaryngologie, d'ophtalmologie, de gynécologie et de chirurgie générale. Les gens repartent contents, et la barrière linguistique ne se fait pas sentir, tout se passe très bien», a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Au premier étage, les Vénézuéliens se font enregistrer, et un groupe d'infirmières chinoises, assistées par leurs collègues locales, leur indiquent où ils doivent s'adresser. Dans le cabinet de chaque médecin chinois, tout est traduit en espagnol.

Le navire-hôpital chinois restera au Venezuela jusqu'au 30 septembre, avant de se diriger vers la Grenade (Antilles) puis l'Équateur.

Cette visite du navire chinois se réalise dans le cadre de la coopération bilatérale entre Caracas et Pékin, établie suite à une visite du Président vénézuélien Nicolas Maduro en Chine où 28 accords ont été signés, y compris dans le domaine de la santé publique.

Le navire-hôpital de la marine chinoise «l'Arche de la Paix» est en service depuis 2008 et a déjà visité 38 pays du monde, et tous les continents sauf l'Europe. Conçu et construit par la Chine, il mesure 178 mètres de long et pèse plus de 10.000 tonnes, avec à son bord 500 lits, 12 salles d'opération et 35 unités de soins intensifs. C'est une plateforme chinoise de dernière génération, spécialisée dans les secours médicaux en mer.