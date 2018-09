Sentiment réciproque? Trump se dit «amoureux» de Kim Jong-un

Le locataire de la Maison-Blanche a reconnu avoir les sentiments les plus chaleureux envers le dirigeant Nord-Coréen. Néanmoins, Pyongyang ne semble pas se permettre de perdre la tête.

Le Président américain s'est déclaré être tombé amoureux de Kim Jong-un lors de leur rencontre à Singapour en juin dernier.

«Vous voulez savoir un truc intéressant: au départ, j'étais vraiment très dur et lui aussi. Les discussions allaient dans un sens puis dans l'autre. Et ensuite nous sommes tombés amoureux. Non mais vraiment! Il m'a écrit de très belles lettres. Vraiment, des lettres géniales», a confié Donald Trump samedi lors d'un meeting en Virginie-Occidentale.

© AFP 2018 SAUL LOEB Dénucléarisation: Pyongyang dit ne pas voir de mesures réciproques de la part des USA

Il a précisé que les relations entre son prédécesseur et le dirigeant nord-coréen étaient bien pires.

«Le Président Obama m'a dit, lorsque je me préparais à entrer en fonction, que le plus grand problème de notre pays était la Corée du Nord. Et il était très proche d'une guerre», a ajouté l'actuel locataire de la Maison-Blanche.

Le 24 septembre Donald Trump a fait savoir que sa seconde rencontre avec Kim Jong-un serait annoncée prochainement.

Dans le même temps, le chef de la diplomatie nord-coréen, Ri Yong-ho, a déclaré samedi lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Onu que Pyongyang, qui avait déjà pris les mesures nécessaires pour renforcer la confiance en ce qui concerne sa dénucléarisation, ne voyait pas de «mesures réciproques de la part des États-Unis». Selon lui, la Corée du Nord n'entend pas se désarmer unilatéralement.