Indonésie: évasion de plusieurs centaines de prisonniers sur fond de séisme

© AFP 2018 Richter magnitude scale Indonésie: le bilan du séisme suivi d'un tsunami grimpe à 384 morts

342 prisonniers ont mis le feu à une maison d'arrêt après le refus du directeur de les libérer pour qu'ils puissent aller chercher leurs proches et les aider en cas de besoin à la suite du séisme et du tsunami qui ont ravagé l'île, relate le quotidien Jakarta Post

Le directeur de l'établissement a indiqué que plus qu'une centaine de détenus avaient organisé une mutinerie et s'étaient évadés, d'après la chaîne Kompas TV. Il a ajouté que des policiers étaient actuellement chargés de retourner les évadés. Selon les responsables, le feu a détruit la partie majeure de la prison et, de ce fait, il n'est plus possible de détenir des prisonniers dans ces locaux. Les brigades de pompiers sur place ont éteint le feu qui a détruit le bâtiment.

© AP Photo / Yohanes Litha Un tsunami frappe l'Indonésie suite à un violent séisme (vidéo)

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), un séisme de magnitude 7,5 a frappé les Célèbes vendredi. Ce tremblement de terre était d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui avaient fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Le séisme avait été suivi d'un tsunami à 18h22 heure locale, avec une vague d'une hauteur de 1,5 mètre qui s'était abattue sur la côte proche de Palu.