Jean-Yves Le Drian exprime le soutien de Paris à l'accord de Moscou et Ankara sur Idlib

Pendant l'échange entre Jean-Yves Le Drian et Mevlut Cavusoglu qui a eu lieu hier en France, le chef de la diplomatie française a félicité l'accord de Moscou et Ankara sur la mise en place d'une zone démilitarisée dans le gouvernorat d'Idlib, selon un porte-parole du ministère français.

Les consultations des chefs de la diplomatie des deux pays ont principalement touché le problème syrien, toujours selon la même source. Jean-Yves Le Drian a exprimé le soutien de Paris à l'accord du 17 septembre qui créé une zone démilitarisée dans le gouvernorat d'Idlib et qui permet d'éviter une opération offensive du gouvernement syrien et de ses alliés.

Jean-Yves Le Drian a appelé son homologue turc à poursuivre le travail de rapprochement des positions du «small group» et du groupe d'Astana, selon le communiqué publié sur le site de la diplomatie française. «Les ministres ont partagé leurs vues sur la nécessité d'avancer dans la recherche d'une solution politique négociée, en insistant sur la mise en place rapide du "comité constitutionnel", à laquelle travaille l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura», indique le communiqué.

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entendus à Sotchi afin de mettre en place une zone démilitarisée large de 15 à 20 km le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armés dans le gouvernorat d'Idlib d'ici le 15 octobre. Les ministres de la Défense russe et turc ont signé de leur côté un mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib. L'un des points de ce mémorandum prévoit la réouverture des routes Alep-Lattaquié et Alep-Idlib avant la fin de l'année en cours.