Erdogan annonce quand aurait lieu un sommet Turquie-Russie-France-Allemagne

Le leader turc Recep Tayyip Erdogan a évoqué son intention d’organiser un sommet auquel participeraient ensemble la Turquie, la Russie, la France et l’Allemagne. L’évènement en question devrait se dérouler au mois d’octobre ou au mois de novembre.

Au menu de la rencontre, seraient évoquées des questions liées au règlement de la crise syrienne, en ajoutant que la Turquie continuerait à rechercher une solution avec le peuple syrien.

M.Erdogan a en outre ajouté que son pays renforcerait ses postes d'observation dans le nord-ouest de la Syrie et collaborerait avec la Russie afin de lutter contre les groupes radicaux.

Angela Merkel a récemment espéré que la rencontre consacrée au règlement de la situation dans le gouvernorat d'Idlib et qui réunira l'Allemagne, la Russie, la Turquie et la France pourrait avoir lieu le plus tôt possible.