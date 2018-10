Attaque israélienne du 17 septembre: Damas affirme avoir détruit plus de 30% des missiles

La défense antiaérienne syrienne est parvenue à détruire plus d'un tiers des missiles que les avions israéliens avaient tiré contre le littoral syrien le 17 septembre, a annoncé le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Mouallem.

«Les systèmes de défense antiaérienne ont repoussé une attaque de missiles israéliens, en abattant plus d'un tiers», a déclaré M. al-Mouallem, cité par la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen. Il s'est déclaré sûr de la capacité de la défense antiaérienne du pays de repousser des attaques d'Israël et d'autres pays.

Selon lui, les attaques de l'aviation israélienne visaient à faire traîner en longueur le conflit syrien afin de réduire à néant les succès de l'armée syrienne et de ses alliés dans la libération du pays des terroristes.

Pour rappel, le 17 septembre dernier, la défense antiaérienne syrienne avait ciblé par erreur un Il-20 avec 15 militaires à son bord. L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Hmeimim et a été abattu à 35 km des côtes syriennes. La disparition de l'avion a coïncidé avec un raid israélien visant la Syrie.