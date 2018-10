Le parlement irakien élit le Kurde Barham Salih à la présidence du pays

Le parlement irakien a élu mardi le Kurde modéré Barham Salih (Union patriotique du Kurdistan, UPK), qui avait dirigé le gouvernement du Kurdistan irakien entre 2009 et 2012, au poste de Président du pays.

Avec 219 voix contre 22, M.Salih a battu son principal adversaire, Fouad Hussein, ex-candidat du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et directeur de cabinet de l'ex-Président du Kurdistan irakien Massoud Barzani, à l’issue du second vote au parlement, le premier n’ayant donné la victoire à aucun des 24 candidats en lice. Cinq personnes ont retiré leurs candidatures avant le second vote.

Le PDK a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats du vote.

La réunion du parlement irakien consacrée à l’élection du Président avait été reportée à plusieurs reprises en l’absence de quorum.

Le Président élu Salih a prêté serment devant le parlement après son élection. Il a promis de préserver l’unité de l’Irak et son indépendance et de servir les intérêts du peuple irakien.

«Je serai Président pour l’ensemble de l’Irak et non pour un groupe isolé», a indiqué M.Salih.

Selon la Constitution irakienne, le poste de chef de l’État est réservé à un Kurde, alors que le Premier ministre doit être un chiite et le président du parlement est sunnite.

Le poste de Président est honorifique en Irak où le pouvoir est en réalité entre les mains du chef du gouvernement.

La mission principale de M.Salih est de nommer le Premier ministre et de lui donner le mandat de former un gouvernement de coalition. Selon les médias, l’ex-ministre irakien du Pétrole, des Finances et ex-vice-Président Adel Abdel-Mehdi est le candidat le plus proche de devenir chef du gouvernement.