Les «débuts au combat» d’un F-35: une grosse perte de temps, selon les médias

Les débuts au combat du chasseur furtif F-35B, extrêmement coûteux, en Afghanistan contre un amas d’AK-47 et de lance-roquettes ne sont qu’une grosse perte de temps ou une opération de relations publiques, selon The National Interest.

L'utilisation d'un F-35B de cinquième génération coûtant les yeux de la tête pour larguer des bombes sur une cache d'AK-47 et de lance-roquettes en Afghanistan s'est attirée les foudres du National Interest.

Le média a qualifié le récent «lancement au combat» d'un avion furtif coûtant 115 millions de dollars l'unité de «grosse perte de temps» et d'«opération de relations publiques financée par les contribuables».

D'autant plus que le F-35B en question a été lancé depuis un navire déployé quelque part en mer d'Oman (un aller simple d'environ 1.600 km) et a largué des bombes GBU-12 et GBU-32 JDAM coûtant respectivement 19.000 et 22.000 dollars.

Le média indique que les questions se multiplient, étant donné qu'il y a en Afghanistan suffisamment d'avions pour mener des attaques de ce genre.

The National Interest signale pour conclure que le jour même de l'attaque, le secrétaire adjoint à la Défense, Patrick Shanahan, a exhorté son département à «travailler à tous les niveaux pour trouver des moyens de gagner du temps [et de l'argent]».

Le F-35 Lightning II est un projet d'avion multirôle de cinquième génération conçu par le Pentagone et développé depuis 1996 par le constructeur Lockheed Martin. Le programme de développement a accumulé un important retard par rapport au calendrier initial et occasionné un important dépassement de budget.

En 2018, 300 appareils ont été livrés, bien qu'aucun d'entre eux ne soit vraiment opérationnel, et que le constructeur reconnaisse l'existence de nombreux problèmes techniques