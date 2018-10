Quelles sont les chances de succès des USA dans le conflit avec la Russie et la Chine?

Les forces armées américaines ne pourront vraisemblablement pas participer parallèlement à deux conflits d’envergure, indique un rapport d’Heritage Foundation, un laboratoire d’idées et lobby américain basé à Washington.

Le rapport présenté par le laboratoire d'idées Heritage Foundation évalue les chances de Washington de participer avec succès à des conflits contre la Russie et la Chine. Selon le rapport, les États-Unis ne pourront vraisemblablement pas participer avec succès à deux conflits d'envergure.

© AP Photo / Vahid Salemi La Russie et la Chine ont-elles trouvé le talon d’Achille des États-Unis?

Les auteurs de l'étude soulignent le taux élevé de danger pour les intérêts nationaux des États-Unis , provoqué, selon le Pentagone, par les «menaces 4+1», soit la Russie , la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et le terrorisme.

Dans le rapport d'Heritage Foundation, les capacités, les possibilités et la disposition des militaires américains de répondre aux menaces sont classées à travers cinq catégories: «très faible», «faible», «limite», «fort» et, finalement, «très fort».

Le cas d'un conflit d'envergure avec la Russie et la Chine est ainsi classé comme «limite».

Auparavant, le portail américain spécialisé dans le domaine militaire We are the Mighty avait expliqué l'impossibilité de conquérir la Russie par ses conditions climatiques extrêmes, par l'immensité de son territoire, par son armée ainsi que par les particularités de la mentalité russe.

«Les Russes vont plutôt détruire leur pays que de le laisser à un envahisseur quelconque», avait ainsi rapporté l'article de We are the Mighty.

Dans le même temps, selon le portail, il était impossible de conquérir la Chine à cause de sa population qui s'élève à 1,3 milliard. Parmi les facteurs supplémentaires on retrouvait la taille du territoire du pays, les maladies expliquées par le surpeuplement ainsi que le développement de l'économie.