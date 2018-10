Netanyahu annonce sa première rencontre avec Poutine après le drame de l’Il-20

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé ce dimanche qu'il rencontrerait prochainement Vladimir Poutine, pour évoquer avec lui plusieurs mesures de coordination sur la sécurité en Syrie, sur fond de frictions avec Moscou concernant les opérations aériennes israéliennes, indique Reuters.

«Il y a quelque temps, je me suis entretenu avec le Président Poutine. Nous nous sommes entendus pour nous rencontrer prochainement», a-t-il déclaré lors d'un conseil des ministres.