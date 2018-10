Moscou évoque l’éventualité d’«offensives de précision» à Idlib

En cas d'offensive dans la province syrienne d'Idlib, il devrait s'agir d'opérations de précision et non de manœuvres d'envergure, a déclaré à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine.

«Nous comptons éviter les souffrances civiles provoquées par des hostilités d'envergure», a-t-il indiqué. Prié de préciser s'il sous-entendait l'éventualité de frappes de précision, le responsable russe a répondu par l'affirmative.