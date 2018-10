Lavrov accuse les USA d'essayer de créer un quasi-État en Syrie

Washington essaie de créer un quasi-Etat à l'est de l'Euphrate avec le concours de ses alliés en Syrie, d'après le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Par le biais de leurs alliés en Syrie, les États-Unis cherchent à créer un État illégitime sur les territoires syriens situés à l'est de l'Euphrate, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«Je ne crois pas qu'Idlib soit la seule région posant des problèmes en Syrie. Il y a de vastes territoires à l'est de l'Euphrate où on voit se produire des choses absolument inacceptables. Les États-Unis essaient d'utiliser ces territoires par le biais de leurs alliés syriens, avant tout des Kurdes, pour y créer une structure quasi-étatique», a indiqué M.Lavrov.

Selon le ministre, Washington œuvre pour que la situation reste tendue sur la rive orientale de l'Euphrate. Il cherche à y mettre en place un quasi-État et à tout faire pour y créer des conditions de vie normales pour ses habitants. Il y crée «des organes du pouvoir alternatifs aux organes syriens» et œuvre activement pour le retour et l'hébergement des réfugiés.

«Or ni les États-Unis ni la France ne veulent créer de conditions pour le retour des réfugiés sur les territoires contrôlés par le gouvernement syrien jusqu'à ce qu'un processus politique digne de confiance n'y commence comme nous l'indique l'Occident. La question se pose de savoir pourquoi il ne faut pas attendre le début d'un processus digne de confiance sur la rive orientale de l'Euphrate contrôlée par les États-Unis et leurs alliés dans cette région», a poursuivi le ministre.

