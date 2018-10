Francophonie en selfies: quand il est difficile d’échapper au Premier ministre arménien

Le 17e Sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui se déroulait les 11 et 12 octobre à Erevan, entrera sans doute dans l’histoire, notamment grâce au Premier ministre arménien. Nombre des participants à l’événement n’ont pas pu résister à Nikol Pachinian et à sa perche à selfie. Le couple Macron ne fait pas exception.

Lors du 17e Sommet de l'OIF qu'accueillait cette année Erevan, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a su convaincre un grand nombre de ses invités de poser pour un selfie avec lui. L'une de ses premières victimes consentantes a été son homologue canadien Justin Trudeau.

«En compagnie de notre bon ami», a écrit le Premier ministre arménien sur son compte Facebook.

Des internautes n'ont pu s'empêcher de féliciter le Premier ministre canadien:

«Bravo Trudeau, tu as eu la chance de te faire photographier avec notre Premier ministre»

«Bon frère de notre frère»

Les réseaux sociaux ont considéré que l'un des meilleurs selfies était celui auquel ont participé Emmanuel et Brigitte Macron. On y voit M.Pachinian et son épouse Anna Akopian avec le couple Macron, tous de très bon humeur.

Les internautes ont apprécié à sa juste valeur l'hospitalité du chef du gouvernement du pays hôte du 17e Sommet de la Francophonie.

«Macron se sent comme chez lui»

«Macron a été accueilli de telle façon qu'il s'est senti Arménien»

La secrétaire générale non réélue de la Francophonie Michaëlle Jean et son mari Daniel n'ont pas pu non plus refuser la proposition d'une séance photo avec M.Pachinian et son épouse.

Ce selfie n'a également pas laissé indifférents des internautes.

«Ce sont des photos historiques. Tout le monde sourit avec Nikol»

«Cet homme a réuni le monde entier en Arménie pour se faire photographier»

Et la photographie avec le prince de Monaco Albert II a provoqué toute une discussion entre certains des abonnés du compte de M.Pachinian sur les jeux d'argent.

«Maintenant, il donnera les listes de tous les amateurs de jeux d'argent à Pachinian»

«S'il est venu, pour qu'il dévoile qui et combien a perdu chez eux [à Monaco, ndlr]»

Mais c'est le selfie avec le Président du Tchad Idriss Déby et sa femme qui a le plus impressionné les internautes. Ces derniers ont conseillé à Nikol Pachinian d'écrire un livre sur l'art du selfie.

Le 17e Sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie s'est déroulé à Erevan les 11 et 12 octobre. Il a réuni plus de 80 délégations et une quarantaine des chefs d'État et de gouvernement des pays membres dont le Président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le prince Albert II de Monaco.