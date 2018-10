Et si la maison de Sergueï Skripal devenait une nouvelle curiosité de Salisbury?

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Affaire Skripal: Moscou dévoile les dessous du projet britannique Bellingcat

La maison de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal empoisonné à Salisbury attise la curiosité des touristes et journalistes russes, a annoncé à Sputnik une policière qui surveille le bâtiment.

«Ici, je vois beaucoup de gens de la Russie, surtout des journalistes. Peut-être, c'est lié aux événements récents qui se sont produits au cours de l'enquête surcette affaire», a-t-elle indiqué.

L'interlocutrice de Sputnik ne sait pas ce que deviendra la maison de M.Skripal.

«À vrai dire, je ne sais pas. Nous montons encore la garde ici», a-t-elle expliqué.

© Sputnik . Vitaliy Belousov Moscou ne sait pas si les Skripal sont en vie

À l'heure actuelle, le logement de l'ex-espion gardé par la police est fermé, l'entrée en est interdite. Des caméras surveillent tout ce qui se passe autour.L'administration de Salisbury n'a pas répondu à la question de Sputnik sur la vente ou d'un démolition possible du bâtiment.

Quant au banc sur lequel M.Skripal et sa fille Ioulia avaient été découverts empoisonnés en mars, il a été démoli. Maintenant, il y a un marché qui est ouvert chaque weekend à ce lieu

«Nous allons souvent sur ce marché. Il y a les courses fermières et des produits frais. Bien sûr, nous savons ce qui s'est passé ici. Mais la vie continue», a raconté à Sputnik une habitante de Salisbury.

L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés en mars dernier à Salisbury et retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière cet empoisonnement.