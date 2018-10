L'UE approuve un nouveau mécanisme de sanctions pour le recours à l'arme chimique

Les chefs de la diplomatie des pays membres de l'Union européenne ont approuvé un nouveau mécanisme de prise de sanctions pour la dissémination et le recours à l'arme chimique, a annoncé le service de presse du Conseil européen dans un communiqué.

© REUTERS / Ammar Abdullah Défense russe: des bidons de chlore livrés à Idlib pour une provocation à l’arme chimique

«Dorénavant, l'UE pourra imposer des sanctions contre les personnes et les organisations impliquées dans la mise au point et le recours à l'arme chimique, indépendamment de l'endroit où cela se passe et de leur nationalité», indique le communiqué.

Les sanctions comprendront l'interdiction de l'entrée sur le territoire de l'UE et le gel des actifs des personnes physiques et juridiques. Par ailleurs, il sera interdit aux citoyens et aux organisations de l'UE de transférer de l'argent aux personnes et aux organisations se trouvant sous le coup de telles sanctions.