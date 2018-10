Les ventes de Lada en hausse à l’étranger de 65%

Le constructeur automobile russe et propriétaire de la marque Lada, AvtoVAZ, planifie d'ouvrir 35 nouvelles concessions dans 11 pays d'ici à la fin de l'année, selon le journal russe Rossiyskaya Gazeta. Ces neuf derniers mois, le constructeur a vendu presque 28.000 automobiles à l'étranger, ce qui est 65% de plus que la même période l'année dernière.

De plus, le constructeur a créé deux nouvelles directions et a ouvert neuf concessions cette année. Les ventes de voitures de la marque Lada ont été lancées en Tunisie et au Chili, notamment dans les villes de Santiago et Punta Arenas.

En outre, AvtoVAZ s'impose aujourd'hui comme leader parmi les constructeurs automobiles dans différents pays. En ce qui concerne le volume des ventes, il occupe la deuxième place en Biélorussie et est devenu le numéro un au Kazakhstan. Les ventes de la marque dans la région sont 5,2% supérieures à l'année précédente. Trois nouvelles concessions modernes ont également été ouvertes en Ouzbékistan. De plus, le constructeur automobile ne fait pas qu'ouvrir de nouveaux centres partout dans le monde mais modernise des concessions existantes.

