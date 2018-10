Un ministre serbe sur l’ambassadeur US: «plus le potiron est vide, plus on est impudent»

Lundi dernier Kyle Scott, l'ambassadeur américain à Belgrade avait déclaré lors d'une réunion économique en réponse à la question d'un journaliste serbe: «Nous reconnaissons le Kosovo comme un pays indépendant et souverain».

La Serbie à deux doigts d'une nouvelle guerre pour le Kosovo?

Or, ses propos ne sont pas passés inaperçu, loin s'en faut, relatent les médias serbes. Aleksandar Vulin, le ministre serbe de la Défense, a fustigé dans un communiqué que «M. Scott avait oublié dans son arrogance que la Serbie n'était pas une colonie et qu'il ne pouvait pas piétiner sa dignité» et l'a tourné en dérision en faisant allusion au proverbe serbe «plus le potiron est vide, plus on est impudent».

Selon M. Vulin, si M. Scott avait fait cette déclaration devant le président serbe Aleksandar Vucic, «il aurait été défénestré la tête en avant» depuis le bâtiment gouvernemental à Belgrade.

«Dans ce cas, la Serbie pourrait voir qui s'inquiète de la Serbie et qui s'inquiète de son bas du dos», a ironisé le ministre.

Placée sous administration de l'Onu en 1999, la province du Kosovo, historiquement serbe mais peuplée majoritairement d'Albanais, a proclamé son indépendance vis-à-vis de Belgrade en 2008. Ce statut n'est cependant pas reconnu par 35 pays, dont la Russie, la Chine et l'Espagne.