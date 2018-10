Un bon départ pour une coopération tous azimuts entre la Syrie et la Crimée (photos)

La visite en Syrie du chef de la République de Crimée Sergueï Aksionov et la signature du mémorandum sur la coopération économique constituent un bon départ pour une coopération d'envergure russo-syrienne dans le domaine touristique, a indiqué à Sputnik le ministre syrien du Tourisme Bishr Yazigi.

«La visite de la délégation russe en Syrie et ses rencontres dans le pays sont un pas important dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays. Développant le tourisme entre nos deux pays, nous allons contribuer au rapprochement de nos deux peuples», a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il s'agissait notamment de mettre en place une coentreprise chargée de créer des zones balnéaires dans les deux pays, confortables pour les étrangers.

«Le développement du pèlerinage mérite sans doute une mention spéciale. Il y a en Syrie des lieux de culte à visiter aussi bien pour les chrétiens et les musulmans, que pour les adeptes du judaïsme. On pourrait également promouvoir des programmes médicaux en Russie et en Syrie. Il est nécessaire par ailleurs de faciliter et de rendre confortables les voyages d'affaires», a souligné le ministre.

Et de résumer qu'il fallait désormais former le personnel et élaborer des itinéraires et des programmes.

Un autre interlocuteur de Sputnik, le gouverneur de Lattaquié Ibrahim Khadar al Salim, a estimé pour sa part qu'un mémorandum de compréhension mutuelle entre le gouvernorat de Lattaquié et la Crimée allait relancer leur coopération.

«La Crimée et le gouvernorat de Lattaquié se ressemblent beaucoup, qu'il s'agisse du climat, des paysages ou du littoral», a précisé M. al Salim.

Il a appelé les hommes d'affaires russes à investir dans le développement de l'infrastructure touristique de son gouvernorat de Lattaquié qui pourrait devenir à terme une excellente station balnéaire de portée mondiale.

«La situation dans cette partie de la Syrie est très calme et stable grâce notamment à la proximité de la base aérienne russe de Hmeimim», a expliqué le gouverneur.

La délégation de la République de Crimée s'est trouvée à Damas du 15 au 16 octobre et a participé, lundi 15 octobre, à une session extra-muros de la 5e édition du Forum économique international de Yalta intitulée «La Crimée: un point de croissance pour les relations russo-syriennes». Mardi, la délégation été reçue par le Président syrien Bachar el-Assad. Le mémorandum sur la coopération économique entre la Syrie et la République de Crimée a été signé par le ministre syrien de l'Économie et du Commerce extérieur, Samir al Khalil, et le chef de la région russe Sergueï Aksionov.