Aeroflot sacrée meilleure compagnie d'Europe de l'Est aux Business Traveller Awards

Le géant russe Aeroflot a été désigné meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est aux Business Traveller Awards 2018, un prix particulièrement prestigieux, ce qui est d'autant plus remarquable «dans les conditions géopolitiques actuelles», selon le PDG de la compagnie.

La compagnie Aeroflot a été reconnue comme étant la meilleure d'Europe de l'Est aux Business Traveller Awards 2018 qui ont été annoncés à Londres. C'est la première fois que la compagnie nationale russe remporte l'un des prix annuels décernés par les lecteurs du magazine britannique Business Traveller, a indiqué le service de presse d'Aeroflot.

«C'est un honneur particulier pour nous de recevoir ce prestigieux prix international dans les conditions géopolitiques actuelles, a déclaré Vitaly Saveliev, le PDG d'Aeroflot. Les Business Traveller Awards sont particulièrement précieux parce qu'ils reflètent les avis impartiaux de nos passagers les plus exigeants. Et malgré la situation extérieure, les étrangers sont de plus en plus nombreux à choisir Aeroflot, ce qui témoigne de nos standards de service très élevés, d'un réseau commode de trajets et de tarifs compétitifs.»

© Sputnik . Vitaly Belousov Le 50e Sukhoi Superjet 100 mis en exploitation par la compagnie Aeroflot 12

Le meilleur aéroport d'Europe est Schiphol , à Amsterdam. Mais c'est Changi, à Singapour, qui a été désigné meilleur aéroport au monde pour la 31e année consécutive. Heathrow a pour sa part été plébiscité pour le shopping duty free.

British Airways a reçu 3 prix: ceux de la meilleure compagnie court-courrier, du meilleur programme de fidélité et du meilleur salon d'aéroport. Une autre compagnie britannique, EasyJet, a remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne low-cost.

Décernés par les lecteurs du magazine audités par une société indépendante et non par un jury, les prix Business Traveller sont reconnus comme une référence d'excellence par le marché et sont remis depuis 1988.