Les terroristes en Syrie ont les moyens techniques permettant d'atteindre les radiofréquences utilisées par l'aviation russe, a déclaré le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, lors du 8e Forum de Xiangshan pour la sécurité qui se tient à Pékin du 24 au 26 octobre.

«Je veux dire que les terroristes [en Syrie, ndlr.] ont même des moyens techniques permettant d'accéder aux radiofréquences utilisées par notre aviation. Alors qu'un équipement spécial est nécessaire à ces fins», a indiqué Alexandre Fomine.

M. Fomine a souligné qu'ils ne le faisaient «pas à genoux, ni dans un désert syrien».

Les États-Unis et leurs alliés, tels que le Qatar et l'Arabie Saoudite, ont soutenu les groupes armées luttant contre le gouvernement du Président syrien Bachar el-Assad pendant les sept ans de la guerre en Syrie, les entraînant et leur livrant des armements et du matériel militaire. Le ministère russe de la Défense a indiqué à plusieurs reprises que ces armes étaient souvent tombées entre les mains des groupes islamistes radicaux et terroristes, dont Daech* et Front al-Nosra*. Washington a reconnu que ce problème était réel mais n'a pas pour autant mis un terme à ses livraisons.

* Organisation terroriste interdite en Russie