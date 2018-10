Dans quel cas Israël prendrait-t-il des mesures militaires contre Téhéran?

© REUTERS / Israel GPO/Handout via REUTERS

© REUTERS / Israel GPO/Handout via REUTERS

Dans un entretien avec Sputnik, Uzi Dayan, ancien chef du Conseil de sécurité nationale et ex-adjoint du chef d'État-Major de Tsahal, a évalué la probabilité d'un conflit militaire entre l'État hébreu et l'Iran

«C'est peu probable. Mais si l'Iran continue de se constituer un avant-poste en Syrie, Israël ne pourra pas l'accepter. Je ne pense pas que cela mènera à un affrontement de grande échelle», a affirmé M.Dayan.

Selon lui, la question du programme nucléaire de Téhéran constitue, elle, l'un des facteurs de probabilié d'un affrontement militaire entre l'Iran et Israël

«Si l'Iran continue de développer son programme nucléaire, il faudra l'arrêter. Nous estimons qu'il faudra le faire par des sanctions, des efforts diplomatiques et le boycott du pétrole iranien. Je pense que ce sera efficace. Nous devons maintenir la pression sur l'Iran», a souligné l'expert.

Quant aux mesures militaires, elles seront prises si Téhéran franchit la ligne rouge et se retire de l'accord iranien, a précisé Uzi Dayan.

«Israël peut-il arrêter l'Iran? Oui. Mais nous ne voulons utiliser nos moyens militaires qu'en dernier recours. […] Quand nous disons que l'Iran doit être arrêté, nous parlons d'un cas de figure dans lequel il violerait toutes les règles, ne laissant place qu'à l'action. Actuellement, ce n'est pas au premier plan, mais une telle possibilité existe», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.