Les USA décrochent la palme de leader pétrolier: la Russie doit-elle s’inquiéter?

En août dernier, la production de pétrole américain a atteint 11,34 millions de barils par jour, tandis que la Russie ne produisait que 11,21 millions de barils journaliers, informe Bloomberg en se référant au rapport mensuel de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

© AFP 2018 Youssef Karwashan Le pétrole monte avec le risque d’une détérioration des relations Riyad-Washington

Selon le média, les États-Unis ont ainsi enregistré la hausse d'extraction la plus spectaculaire de leur histoire. En effet depuis août 2017, la production a augmenté de 2,1 millions de barils par jour. Cela s'explique par l'accélération du forage des gisements de pétrole de schistes, poussée par l'augmentation des prix.

Néanmoins, Bloomberg indique qu'il est peu probable que les États-Unis réussissent à garder cette palme puisqu'en septembre la production russe a déjà atteint 11,37 millions de barils par jours, étant susceptible de dépasser les 11,4 millions de barils en octobre.

La Russie et l'Arabie saoudite se sont engagées à renforcer leur production afin de compenser la baisse vénézuélienne et un possible déficit provoqué par le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran. La production américaine est également susceptible de suivre cette tendance. Selon un expert de Rystad AS cité par Bloomberg, même si le prix est de 55 dollars le baril, les États-Unis pourraient produire 16,5 millions de baril par jour en 2030.