Des hommes d’affaires allemands comptent sur l’achèvement rapide de Nord Stream 2

Des représentants du monde des affaires allemands comptent sur le fait que la construction du gazoduc Nord Stream 2 soit terminée dans les délais prévus, car ce projet est d'une grande importance pour l'Allemagne, selon le chef du Comité oriental de l'économie allemande, Wolfgang Büchele, lors de la rencontre des représentants des milieux d'affaires allemands avec le Président russe au Kremlin.

© REUTERS / Nord Stream 2 «En aucune circonstance, le GNL US ne pourra faire concurrence au gaz russe en Europe»

«Nous espérons que, malgré tous les problèmes, Nord Stream 2 soit pleinement réalisé et conformément aux délais prévus. Nord Stream 2 est très important car l'Allemagne refusera d'utiliser l'énergie nucléaire et le charbon», a expliqué Wolfgang Büchele, cité par le site du Kremlin.

Ils ont discuté des questions des conditions et des perspectives pour développer le commerce et les relations économiques entre la Russie et l'Allemagne, en réalisant des projets communs, notamment dans l'énergie ainsi que dans les domaines de l'industrie, de l'économie numérique et de l'agriculture.

Le projet Nord Stream 2 prévoit la construction de deux gazoducs reliant le littoral russe à l'Allemagne via la mer Baltique. Sa capacité totale sera de 55 milliards de mètres cubes par an. Le chantier doit être terminé avant fin 2019 et le coût du projet est évalué à 9,9 milliards d'euros. La nouvelle installation doit passer à côté du gazoduc Nord Stream, opérationnel depuis 2011.