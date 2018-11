Lagarde: «la Chine construit un pont vers l’avenir grâce à la coopération internationale»

Les changements économiques en Chine ont modifié non seulement la vie du pays, mais aussi l'économie mondiale dans son ensemble, a déclaré ce lundi 5 novembre Christine Lagarde lors de la cérémonie d'inauguration de la première exposition internationale China International Import Expo à Shanghai.

«Il y a 40 ans, la Chine a commencé à édifier un pont vers le reste du monde en ouvrant son économie et en stimulant un début de réformes qui ont changé la vie et les possibilités de centaines de millions de personnes ici, en Chine, et ailleurs», a signalé la directrice générale du FMI.

© AFP 2018 PAUL J. RICHARDS La chef du FMI nomme les menaces qui pèsent sur l'économie mondiale

Elle a souligné que s'étant changée par le biais du commerce et d'un dur travail, apprenant auprès des autres, la Chine s'est non seulement transformée elle-même, mais elle a aussi transformé l'économie mondiale.

Mme Lagarde a ajouté que la Chine construisait un pont vers la prospérité en réorientant son économie d'une croissance basée sur les investissements et les exportations, vers une croissance assurée par la consommation.

«La Chine construit un pont vers l'avenir grâce à la coopération internationale, surtout dans le commerce. Au nom du FMI, j'ai adressé à tous un appel pour apaiser les tensions et régler les différends commerciaux existants tant que le système du commerce en place n'est pas détruit. Pour y parvenir, il nous faut davantage de coopération internationale et pas moins», a-t-elle indiqué.

La première exposition des importations (China International Import Expo) se déroule à Shanghai du 5 au 10 novembre avec la participation de plus de 2.800 sociétés de 130 pays et régions du monde. La Russie est représentée dans cinq secteurs: les denrées alimentaires et les produits agricoles, les biens d'équipement technologique, les équipements et produits médicaux, les services et les biens de consommation.