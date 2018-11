À Paris, Trump ne serre pas la main de Porochenko (vidéo)

Lors de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale qui se déroule ce dimanche à Paris, le Président ukrainien Piotr Porochenko n'a pas pu serrer la main de Donald Trump.

Avant la cérémonie de photographie collective, le locataire de la Maison-Blanche et son épouse Melania se sont déplacés le long du rang des chefs d'État et de gouvernement venus à la célébration et les ont salués. Après avoir serré la main d' Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, le Président américain a pris place près de la chancelière allemande.

Quant à M.Porochenko, il a souri au chef d'État américain, qui n'a néanmoins pas réagi à ce geste de salutation de son homologue ukrainien. Ce dernier a dû rester dans le dos de M.Trump et d'autres hauts invités sans lui avoir serré la main.

Ce 11 novembre 2018, les chefs d'État et de gouvernement de près de 80 pays se sont rendus à Paris pour le centenaire de l'Armistice. Malgré un temps pluvieux, Emmanuel et Brigitte Macron ont en personne accueilli à l'entrée de l'Élysée, sourire aux lèvres, tous leurs hôtes sortant des voitures noires.

La cérémonie a commencé à 10h00 GMT par un cérémonial militaire sur la place. Ensuite, les hôtes ont continué les célébrations sous un abri installé pour l'occasion au pied de l'Arc de triomphe. Au total, plus de 120 dignitaires étrangers représentant les États belligérants de la Première Guerre mondiale, les Nations unies et d'autres organisations internationales seront réunis devant l'Arc de triomphe.