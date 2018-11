L’armée israélienne détruit le QG du Hamas à Gaza (vidéo)

Tsahal a publié une vidéo de la destruction du siège du renseignement militaire du Hamas dans la bande de Gaza.

We struck Hamas' military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school.