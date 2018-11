Stoltenberg a-t-il déresponsabilisé l’Otan sur l’intervention en Libye en échos à Macron?

Le secrétaire général de l'Otan s'est tout d'abord exprimé au sujet de la récente proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne indépendante vis-à-vis des États-Unis, notamment pour assurer sa cybersécurité.

«En ce qui concerne l'autonomie stratégique, ce n'est pas clair, mais on dirait qu'il s'agit de s'occuper seuls d'enjeux stratégiques importants. Je ne pense pas que ce soit raisonnable», a-t-il commenté.

M.Stoltenberg avait précédemment déclaré qu'il ne voyait pas de nécessité pour l'Union européenne de créer des alliances ou des organisations en doublons.

«La réalité est telle que nous avons besoin d'une seule structure de commandement forte», avait-il affirmé.

Il en a outre estimé que l'initiative de l'opération en Libye n'appartient pas à l'Otan, mais à plusieurs pays européens qui ont compris plus tard qu'ils ne pouvaient pas se passer de l'aide de l'Alliance, a annoncé Jens Stoltenberg lors d'une conférence à Berlin.

© AFP 2018 SAM YEH Par quoi s’est laissé guider Oslo avant de se joindre aux bombardements en Libye en 2011?

«Il va de soi que parfois des alliés européens doivent être capables de faire quelque chose sans les États-Unis. On ne dit pas que toutes les opérations de l'Otan doivent être conjointes avec les États-Unis. Mais ces derniers sont grands et l'on a souvent besoin d'eux. Ainsi je me souviens bien de l'opération en Libye parce que j'étais à l'époque Premier ministre de Norvège et la Norvège s'y est jointe», a expliqué M.Stoltenberg.

Selon lui, l'opération en Libye a été initiée par l'Europe, «non pas par l'Allemagne, mais plutôt par la France et le Royaume-Uni».

«Quand nous nous sommes rencontrés à Paris pour prendre une décision définitive, l'Otan n'était pas présente à la table, il n'y avait pas d'Alliance. Mais la réalité est telle que par la suite nous avons compris qu'il nous fallait l'aide de l'Otan et des États-Unis, de leurs capacités et structures de commandement», a-t-il détaillé.