Le programme nucléaire nord-coréen poursuivi? Trump dénonce des fake news du NYT

Donald Trump a vivement réagi à une récente publication de The New York Times affirmant avec déception que la Corée du Nord poursuivait son programme de missiles balistiques dans 16 sites secrets. Accusant le média de diffuser de fausses informations, le Président a promis d’être le premier à prévenir si les choses allaient mal.

Donald Trump a qualifié de fake news les informations de The New York Times selon lesquelles le programme de missiles balistiques nord-coréen serait encore appliqué sur 16 sites «connus depuis longtemps des agences de renseignement américaines, mais non discutés».

«L'histoire de The New York Times concernant le développement de bases de missiles en Corée du Nord est inexacte. Nous connaissons parfaitement les sites dont il est question, rien de nouveau et rien ne se passe hors de l'ordinaire. Juste une fake news de plus. Je serai le premier à vous faire savoir si les choses vont mal!», a réagi le Président américain via Twitter.

Trump fournit des précisions concernant sa seconde rencontre avec Kim

Lors du sommet historique du 12 juin à Singapour, Kim Jong-un et Donald Trump sont parvenus à un compromis en faveur d'une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», dont les modalités et le calendrier avaient été repoussés à de prochaines négociations.

Depuis, Donald Trump ne cesse de se vanter d'avoir empêché un conflit nucléaire sur la péninsule coréenne. Ainsi à cinq jours des élections de mi-mandat aux États-Unis du 6 novembre dernier, il a fait l'éloge de ses efforts visant à rétablir la paix entre les deux Corées. Lors d'un discours prononcé devant ses partisans à Columbia (Missouri), évoquant le sommet de Singapour, le Président a déclaré avoir sauvé le monde d'une guerre nucléaire.