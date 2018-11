Moscou: les USA intensifient leurs frappes au phosphore blanc à l’est de l’Euphrate

Les États-Unis ont repris et intensifié leurs frappes aériennes à l'est de l'Euphrate, notamment en utilisant des bombes au phosphore blanc, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère russe des Affaires étrangères a constaté la reprise et l'intensification des frappes aériennes effectuées par les États-Unis à l'est de l'Euphrate. Moscou a précisé que la partie américaine avait recours notamment aux bombes au phosphore blanc.

«Les Américains ont repris leurs frappes aériennes intensives contre des localités situées à l'est de l'Euphrate et encore contrôlées par des terroristes. Selon les témoignages d'habitants de la région, ils ont recours à des munitions au phosphore blanc», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

Hier, l'agence Sana a annoncé que l'aviation de la coalition internationale avait effectué dans la journée des raids contre des quartiers résidentiels de Hadjin et des maisons d'al-Chaafa, dans l'est du gouvernorat de Deir ez-Zor, avec des bombes à sous-munitions qui ont fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et causé d'importants dégâts aux maisons et aux biens des habitants.

Détails à suivre