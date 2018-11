Anniversaire de l’État palestinien: l'Algérie aurait sauvé l’OLP face à Tsahal en 1988

Le 10 novembre 1988, l'Armée nationale populaire algérienne (ANP) a avorté une tentative de l'aviation militaire israélienne de bombarder le Palais des Nations à Alger, où se tenait le congrès de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui aboutit le 15 novembre à la proclamation de l'État palestinien, en lui livrant un combat dans les airs et au sol. C'est ce qu'a rapporté le 15 novembre le site d'information Middle East Eye (MEE) dans sa version française, en soulignant que l'ANP avait pris très au sérieux l'éventualité d'une attaque israélienne, compte tenu du précédent de la frappe aérienne que Tsahal avait mené à Tunis le 1er octobre 1985, et qui a coûté la vie à 68 personnes dont des dirigeants de l'OLP. Pour se préparer à tout imprévu, l'armée algérienne avait établi une zone d'interdiction aérienne de 20 kilomètres de rayon autour de la capitale algérienne et une zone de contrôle de 200 kilomètres.

«Comme prévu, ils [les avions israéliens, ndlr] sont venus», a déclaré un officier tunisien à la retraite à Tom Cooper, auteur spécialisé dans l'histoire de l'aviation militaire, dans un article qui retrace cet épisode, cité par MEE. «Le 10 novembre 1988, les radars d'alerte préventive algériens ont détecté une formation de contacts radar suspects venant de l'est. Un radar algérien a détecté un nombre de contacts lointains dans l'est, approchant à un niveau moyen», a-t-il ajouté en soulignant qu'«immédiatement, deux MiG-23 et deux MiG-25 ont décollé pour renforcer quatre MiG déjà sur le cap par rapport au Club des Pins [à Alger, ndlr].»

Décrivant le déroulement du plan de la riposte de l'armée algérienne, le même militaire tunisien a souligné que «les Algériens ne les ont pas incités [l'ensemble des MiG engagés, ndlr] à intercepter les Israéliens, qui étaient encore beaucoup trop loin». «Ils ont ordonné à leurs MiG de monter et de prendre position devant les avions», a-t-il encore précisé en soutenant qu'«en raison de l'activité algérienne, nous nous sommes mis [l'armée tunisienne, ndlr] en alerte également. Nos radars ont ensuite détecté deux groupes d'avions. À l'époque et à l'endroit, aucune activité commerciale ou militaire n'était prévue ou annoncée.»

Au sol, en parallèle à ce qui se passait dans le ciel, «une station d'écoute capte les communications d'un pilote d'Air France survolant la Sicile», demandant si «un bulletin […] a été émis pour un quelconque exercice militaire en apercevant des appareils non identifiés et armés près de son vol», selon un officier du Centre de détection et de contrôle (CDC) de l'ANP cité par MEE. Selon le même officier, la Batterie de reconnaissance et conduite de tir (BRCT) du 31e Groupement de batteries de missiles sol-air (GBMSA) positionnée à Reghaia, à l'est d'Alger, avait anticipé les événements en demandant la confirmation de l'ordre de tir au CDC.

La tension montant crescendo au sol comme dans les cieux, avait amené dans les minutes qui suivirent de plus en plus de stations radar algériennes et tunisiennes à s'activer pour suivre de près la formation des bombardiers israéliens entrante. Selon l'officier tunisien à la retraite cité ci-dessus, la vigilance des défenses anti-aériennes algériennes «a finalement eu un effet», en forçant les israéliens à abandonner l'opération par peur d'essuyer de graves pertes.

«En 1988, les capacités de l'armée algérienne étaient à leur apogée: jamais elle n'avait eu autant d'avions, de missiles anti-aériens, et les personnels qui les opéraient étaient formés d'une excellente manière», a précisé un ancien colonel de l'ANP à Middle East Eye, qui a supervisé ce jour-là la défense aérienne à l'est du pays.