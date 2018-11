Un whisky et ça repart: Theresa May gère le Brexit

Un verre de whisky, versé mercredi soir par Philip May à sa femme, la Première ministre britannique Theresa May, l'a aidée à survivre à la journée tumultueuse passée en compagnie des membres de son Cabinet, annonce le quotidien The Daily Mail.

© REUTERS / Parbul TV Brexit: Theresa May risque de faire face à une motion de censure dès mardi prochain

Mercredi soir, au terme de cinq heures de discussions serrées, le gouvernement a finalement approuvé le projet d'accord qui détermine les conditions du prochain «divorce» de la Grande-Bretagne d'avec l'UE.

May a remporté une victoire tactique, ayant réussi à persuader la majorité des ministres de soutenir le document, mais une partie de son équipe a exprimé son désaccord et a démissionné. Plusieurs députés au parlement ont également déclaré avoir perdu confiance en Theresa May.

Selon ce document, le Royaume-Uni et l'UE mettront en place un espace douanier commun qui fonctionnera jusqu'à la fin des négociations sur les paramètres des futures relations entre Londres et Bruxelles. Les autorités britanniques ont promis de respecter leurs engagements financiers pris dans le cadre du budget pluriannuel 2014-2020.

La question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande reste l'un des problèmes clés du Brexit: les parties doivent décider comment ne pas violer les conditions de l'accord de Belfast, empêcher la création d'une «frontière dure» entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande après le Brexit et ne pas porter atteinte à l'intégrité du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars 2019.