Des Juifs frappent une hôtesse de l’air et exigent l’atterrissage pour le chabbat (vidéo)

Les équipages de deux avions de ligne d'El Al, qui ont décollé jeudi dernier à New York à destination d'Israël, ont dû faire face à la colère de certains passagers juifs ultra-orthodoxes leur demandant de dérouter les avions, par peur de ne pas arriver avant le coucher du soleil, relate le journal The Times of Israel.

L'un des avions a finalement été dérouté vers Athènes pour passer le chabbat, avant de poursuivre sa route vers Israël. Le second, au lieu de détourner son itinéraire vers Rome, pour les mêmes raisons religieuses, a poursuivi son vol comme prévu initialement pour l'aéroport Ben Gurion, car l'un des passagers présentait des problèmes de santé. En fait, les deux vols avaient été retardés de plusieurs heures en raison de la tempête survenue dans la région du Midwest et de la Côte-Est, et qui a entraîné, entre autres, l'annulation de centaines de vols.

Une des passagères, Roni Meital, a publié dans la foulée sur Facebook une courte vidéo montrant des passagers déchaînés.

«Après 24 heures passées en vol, je suis brisée, principalement à cause du manque de respect de la part de passagers croyants, qui sont allés trop loin», a-t-elle déploré. «Après six heures de vol, j'ai soudainement entendu des cris et j'ai vu une hôtesse de l'air pleurer après avoir été frappée et poussée. Certains ont menacé d'ouvrir la porte du cockpit si on ne déroutait pas».

Conformément aux commandements du judaïsme, les Juifs pratiquants s'abstiennent de voyager le jour du chabbat, y compris par avion. Des exceptions sont toutefois faites en cas de menace évidente pour la santé.