Ce pays développé serait surpeuplé d’ici 2060

Israël pourrait devenir l'un des pays les plus surpeuplés au monde d'ici 2050-2060 selon le taux de natalité actuel, indique le rapport préparé par des professeurs d'économie israéliens pour le symposium Tight Future 2050, ouvert aujourd'hui à Tel-Aviv, écrit le journal The Marker.

Si, aujourd'hui, la densité de population en Israël dépasse légèrement 400 habitants au kilomètre carré, ce qui est proche d'un certain nombre de pays européens, d'ici le milieu du siècle elle atteindrait 700 personnes au kilomètre carré et d'ici 2060 serait proche des 800. C'est plus que dans n'importe quel pays développé, est-il écrit dans la publication.

L'un des auteurs du rapport, Rachel Alterman, professeur à Université publique Technion à Haïfa, et le professeur Manuel Trachtenberg, ancien président de la Commission de réformes économiques, ne voient qu'une seule solution à ce problème: réexaminer la politique démographique du pays et construire des gratte-ciels.

La transition vers des gratte-ciels changerait le visage du pays. Il ne resterait pratiquement plus de zones rurales avec des maisons à un étage.

Selon les auteurs de l'étude, 98% de la population vivront dans des gratte-ciel. Dans le même temps, les scientifiques affirment que la vie dans les gratte-ciels nécessitera un modèle de famille différent. À cet égard, on cite souvent l'exemple de Singapour, où la majorité de la population vit dans des gratte-ciel. Cependant, en Israël, le taux de natalité est de 3.1 enfants par femme, alors qu'à Singapour il est de 0,9.

Bien que les gratte-ciel ne soient pas le lieu de vie idéal pour des centaines de familles nombreuses, les scientifiques israéliens ne voient pas encore d'autre avenir.