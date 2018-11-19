Un avion s'écrase dans l'ouest de la Turquie

Un avion d'entraînement Cessna 172S s'est écrasé lundi dans le district de Merkezefendi de la province turque de Denizli 50 minutes après son décollage, ont annoncé des médias.
Denizli'de Eğitim Uçağı Düştü— Radyo Güven (@KKTCRadyoGuven) 19 novembre 2018
Denizli'de uçak düştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir uçağın düştüğünü, bölgeye Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi pic.twitter.com/TOo0l4IAMN
D'après la chaîne de télévision turque NTV, l'avion avait décollé vers 11h00 (heure locale) d'un aéroport de la province voisine d'Aydin.
Denizli'de düşen uçakta Merve'de vardıhttps://t.co/5At8WljoXQ pic.twitter.com/8EtGjSuFbx— Van Telgraf (@vantelgraf) 19 novembre 2018
Deux personnes se trouvaient à bord de l'appareil, leur sort est inconnu.
Düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor!— Haber Vakti (@HaberVakti) 19 novembre 2018
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.https://t.co/NeJzl1yCSO pic.twitter.com/6cobSMnflv
Selon le site Denizlihaber.com, l'avion était piloté par Hamdi Yilmaz, instructeur de vol, et son élève, Merve Altun.
Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun aranıyor. https://t.co/wvI7NuGmqp— Artı Gerçek (@artigercek) 19 novembre 2018
Une opération de recherche est en cours, a annoncé le gouverneur de la province de Denizli, Hasan Karahan.
GÜNCELLEME 2 – Denizli'de eğitim uçağı düştü https://t.co/udk5NEATrM pic.twitter.com/gnf0k7Zoe0— Yaziyor Gazetesi (@yaziyorresmi) 19 novembre 2018
Les informations sur cet incident arrivent quelques semaines à peine après le crash d'un autre avion d'entraînement en Turquie, qui a fait deux morts.
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