Washington se prononce sur la qualité du dialogue avec les militaires russes en Syrie

Le porte-parole du Pentagone, Eric Pahon, a souligné l'importance du dialogue entre les militaires russes et américains en Syrie.

«Plus nous communiquons, mieux c'est. (…) Plus nous parlons, et plus il est facile pour nous d'éviter de fausses évaluations», a-t-il indiqué à Sputnik.

Il est interdit aux militaires américains de coopérer avec la Russie, mais le canal instauré pour prévenir les conflits «fonctionne bien», selon M. Pahon. Il n'y a eu aucun incident grave entre l'aviation russe et les appareils américains, a-t-il fait remarquer.

Le Département d'État américain avait précédemment déclaré que Moscou et Washington pouvaient surmonter au niveau politique leurs divergences par rapport à la Syrie, évoquant parallèlement l'accord russo-turc sur le cessez-le-feu à Idlib et le soutien russe au règlement politique dans la République arabe syrienne. Ce dernier fait témoigne, selon Washington, de ce que la Russie a «atteint un certain niveau de coopération avec d'autres pays de la communauté internationale».