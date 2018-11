Yémen: l’un des meilleurs tanks au monde impuissant face aux Houthis? (vidéo)

Le char M1A2 Abrams, considéré comme l’un des meilleurs au monde, est utilisé par l’Arabie saoudite contre les Houthis au Yémen. Cependant dès les premières expériences de ces chars contre les Houthis, les Saoudiens ont demandé au constructeur américain de les moderniser, voire de remplacer certains blindés, selon We Are The Mighty.

Le char américain M1A2 Abrams, considéré comme l'un des meilleurs au monde, est utilisé par les Saoudiens contre les Houthis au Yémen. Cependant il s'est montré si inefficace que Riyad a demandé à son constructeur de le moderniser et de remplacer bon nombre de blindés, a annoncé We Are The Mighty.

Les Houthis ont posté quantité de vidéos montrant un M1A2 détruit par de simples armes antichars, telles que les missiles filoguidés Towsan-1 qui sont un analogue iranien du système antichar soviétique Konkurs. Ces missiles détruisent les Abrams à une distance de 3,5 kilomètres.

Selon We Are The Mighty, à l'heure actuelle les chars saoudiens de fabrication américaine ne possèdent pas de protection sûre contre ces missiles antichars. Une armure réactive peut aider et il existe des mises à niveau du M1 qui pourraient éventuellement aider davantage, bien qu'une protection complète et fiable à 360 degrés n'existe pas dans cette famille de tanks.

Le média suggère cependant que le problème de l'Arabie saoudite avec ses chars est de savoir comment ils sont utilisés. Sur les images ci-dessous, on voit que les chars détruits étaient seuls, sans appui de l'infanterie. D'autant plus que les équipages ont, paraît-il, mal apprécié la situation.