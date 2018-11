Le FSB diffuse les photos des navires ukrainiens qui ont violé l’espace maritime russe

Le département des frontières du FSB en République de Crimée a diffusé des photos montrant les trois navires de la Marine ukrainienne qui ont violé l'espace maritime russe, en naviguant dans ses eaux territoriales.

Les bâtiments ont pénétré dans la zone appartenant à la Russie à 7h du matin. Dans le même temps, Kiev n'avait pas déposé de requête pour autoriser le passage à travers le détroit de Kertch qui sépare la péninsule de Taman, dans la partie continentale de Russie, de la Crimée.

Le FSB ajoute qu'après être entrés dans l'espace maritime russe, les vaisseaux ont effectué des manœuvres dangereuses et négligé les demandes des autorités russes.

© Photo. Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in Crimea

Un navire ukrainien qui a violé l’espace maritime russe près de la Crimée