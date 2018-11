Détroit de Kertch: le FSB dit avoir des preuves d’une provocation planifiée par Kiev

Des preuves irréfutables de la préparation d’une provocation mise en œuvre par Kiev et par la Marine ukrainienne dans les eaux de la mer Noire seront bientôt publiées, selon le Service fédéral russe de sécurité (FSB).

À des fins de sécurité pour les bateaux civils, la Russie a bloqué dans la journée le détroit de Kertch aux navires militaires de l'Ukraine après que ce dimanche, vers 7h00, trois navires de guerre de la Marine ukrainienne sont illégalement entrés dans l'espace maritime russe et se sont dirigés vers le détroit de Kertch. Selon le Service fédéral de sécurité (FSB), après avoir «traversé la frontière russe de façon illégale», les bâtiments ont effectué des manœuvres dangereuses en négligeant les demandes des autorités russes.

Vers midi, deux autres bâtiments de guerre de la Marine ukrainienne ont quitté le port de Berdiansk, dans la mer d'Azov, pour rejoindre les trois navires de guerre que Kiev avait envoyés ce matin dans l'espace maritime russe près du détroit de Kertch, a indiqué le département des frontières du FSB en République de Crimée.

Le Service fédéral de sécurité a mis en garde les autorités ukrainiennes contre «les actions dangereuses et irresponsables» et a souligné que des mesures nécessaires étaient mises en place «pour empêcher cette provocation».

