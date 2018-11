FSB: les navires ukrainiens qui se dirigeaient vers le détroit de Kertch font demi-tour

Les trois bâtiments de guerre de la Marine ukrainienne qui sont illégalement entrés ce dimanche dans l'espace maritime russe et qui se sont dirigés vers le détroit de Kertch, ont fait demi-tour et se déplacent vers la ville ukrainienne de Berdiansk, a annoncé dans un communiqué le Service fédéral russe de sécurité (FSB).

«Trois navires de la Marine ukrainienne qui ont quitté Berdiansk en direction du détroit de Kertch ont changé de direction et retournent à Berdiansk», indique le document.