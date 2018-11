FSB: Trois navires ukrainiens ayant violé la frontière russe arrêtés dans la mer Noire

Trois navires ukrainiens ayant violé dimanche matin la frontière russe ont été arraisonnés dans la mer Noire, les gardes-frontières ont fait recours aux armes, d'après le Service russe de sécurité (FSB). Trois militaires ukrainiens ont été blessés, et ont reçu des soins médicaux, leurs jours ne sont pas en danger.

Les vedettes blindées d'artillerie de la Marine ukrainienne Berdiansk et Nikopol et le remorqueur Iany Kapou ayant violé dimanche matin la frontière russe ont été arraisonnés dans la mer Noire, a annoncé dimanche le Service fédéral russe de sécurité (FSB).

«Nous avons dû faire recours aux armes pour obliger les navires militaires ukrainiens à s'arrêter. Les trois navires de la Marine ukrainienne ont été arraisonnés dans les eaux territoriales russes, en mer Noire. Trois militaires ukrainiens blessés ont reçu des soins médicaux, leur pronostic vital n'est pas engagé», a indiqué le FSB dans son communiqué.

© Sputnik . Andrei Krylov Détroit de Kertch: le FSB dit avoir des preuves irréfutables de la préparation d’une provocation par Kiev

Selon le FSB, les navires qui avaient violé la frontière russe dimanche matin, avaient entrepris à 19h00 heure de Moscou (17h00 heure de Paris) une nouvelle tentative d'effectuer des actions illégales dans les eaux territoriales russes.

«L'Ukraine connaît les règles de passage des navires militaires par les eaux territoriales russes et le chenal Kertch-Enikal. Ses navires ont respecté ces règles par le passé», a souligné le centre de presse du FSB.

La Russie a ouvert une affaire pénale suite la violation de sa frontière d'État.

Le chef du Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine (SNBO) Alexandre Tourtchinov a qualifié l'arraisonnement des navires ukrainiens par la Russie d'acte d'agression militaire et a évoqué l'entrée en vigueur de la loi martiale, d'après le site 112 Ukraine.

© Photo. Le département des frontières du FSB en République de Crimée FSB: les navires ukrainiens qui se dirigeaient vers le détroit de Kertch font demi-tour

Plus tôt, le FSB a annoncé que les trois navires militaires ukrainiens, qui avaient quitté Berdiansk pour se diriger vers le détroit de Kertch, avaient fait demi-tour et retournaient à Berdiansk. Le FSB a promis de publier prochainement des preuves irréfutables de la provocation mise en œuvre par Kiev et par la Marine ukrainienne dans les eaux de la mer Noire.

D'après le service de presse du FSB pour la Crimée, trois navires de la Marine ukrainienne ont illégalement franchi la frontière russe le dimanche 25 novembre, en violation des articles 19 et 21 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les bâtiments ont fait des manœuvres dangereuses et ne se sont pas soumis aux exigences légitimes des vedettes des gardes-frontières russes et de la Flotte russe de la mer Noire. La Russie a fermé dans la journée le détroit de Kertch pour les bateaux civils à des fins de sécurité.

Détails à suivre…