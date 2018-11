L’Ukraine met son armée en état d’alerte après l’incident près de la Crimée

L'armée ukrainienne a été mise en état d'alerte, a annoncé le service de presse du ministère ukrainien de la Défense.

Dans ce communiqué, le ministère affirme que cette démarche a été prise suite à la décision du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, qui avait donné son feu vert à la proclamation de la loi martiale.