Appel de Mohammed VI: un ex-ministre algérien enfonce un peu plus le clou de la discorde

Dans le contexte de l'appel du roi Mohammed VI à l'Algérie pour l'ouverture d'un dialogue «franc et direct» pour relancer les relations bilatérales sur des bases saines, où il a évoqué la nécessité de rouvrir la frontière commune entre les deux pays fermée depuis 1994, Amar Ghoul, ancien ministre algérien du Tourisme et de l'Aménagement du territoire, a déclaré le 25 novembre devant la presse à Alger que la réouverture de la frontière était uniquement dans l'intérêt du Maroc.

«Si nous évaluons l'impact économique et le bénéfice des échanges commerciaux, si nous mettons tout cela sur une balance, pour voir celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins, on se rendra compte que le Maroc gagne beaucoup plus que l'Algérie», a déclaré l'ancien ministre.

Expliquant le déséquilibre dans les échanges entre les deux pays donnant l'avantage, selon lui, à Rabat plus qu'à Alger, M. Ghoul a lancé que «nous amenons notre huile, notre sucre et tous ces biens que nous payons dans l'année à coups de milliards de dollars, en contrepartie, ils nous inondent de haschich et de drogues».

Le deuxième point sur lequel s'est appuyé l'ex-responsable algérien pour justifier son affirmation est la question des migrants sahariens et subsahariens. «Ils [les Marocains, ndlr] nous envoient les migrants subsahariens et après nous dénoncent de les avoir jetés dans le désert», a-t-il dénoncé en concluant son propos par un proverbe algérien: «Tu me frappes, tu pleures le premier et cours m'accuser de t'avoir donné un coup».

Tout en qualifiant les propos de l'ex-ministre algérien de «ridicules» et «d'explications les plus loufoques», le site d'information marocain Le360 a rappelé qu'en réalité l'Algérie exporte entre 900 millions et un milliard de dollars de ses produits pétroliers vers le Maroc, chose que ce dernier ne pourrait équilibrer par l'exportation de ses produits agricoles ou autres, même avec l'ouverture de la frontière.

Pour rappel, le 6 novembre, à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a proposé, dans son discours à la nation, aux autorités algériennes de relancer les relations bilatérales en créant un «mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation» destiné à permettre de régler les différends entre les deux pays. Il a évoqué notamment la réouverture de la frontière. Les autorités algériennes n'ont pas encore réagi officiellement à la proposition marocaine.