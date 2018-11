Les États-Unis ont dépêché un conseiller militaire en Ukraine, selon Kiev

Le ministère de la Défense et l'état-major ukrainiens auront désormais un conseiller stratégique américain, Keith Dayton, a annoncé le service de presse de la Défense ukrainienne.

«Mme Marie Yovanovitch [ambassadrice américaine en Ukraine, ndlr] a présenté le conseiller stratégique américain, M. Keith Dayton, qui se met à la tâche au ministère de la Défense et à l'état-major des forces armées ukrainiennes», a-t-il relaté.

Selon la même source, ce mardi 27 novembre le ministre ukrainien de la Défense, Stepan Poltorak, a eu une entrevue avec Mme Yovanovitch et M. Dayton qui a porté sur la situation en mer Noire, ainsi que sur le déroulement des réformes de l'armée en Ukraine.

«Je connais la culture de votre pays et les défis qu'il a à relever pour mettre en place les principes et les standards de l'Alliance. Je vais vous apporter ma contribution dans ce domaine. Je serai dévoué à cette cause et je tiens à trouver une résolution vraiment ukrainienne pour leur mise en place», a déclaré Keith Dayton, cité par le service de presse de la Défense ukrainienne.

Trois navires de la Marine ukrainienne ont violé le matin du 25 novembre la frontière russe de la côte de la mer Noire, près du détroit de Kertch. Selon le département du FSB pour la Crimée, ils effectuaient des manœuvres dangereuses et refusaient d'exécuter les ordres des garde-côtes.Vers 19h00 heure de Moscou (17h00 heure de Paris), les vaisseaux ont entrepris une nouvelle tentative d'effectuer des actions illégales dans les eaux territoriales russes. Les gardes-côtes russes ont alors eu recours aux armes pour les arrêter, a fait savoir le Service fédéral russe de sécurité (FSB). Trois militaires ukrainiens ont été blessés, puis ont reçu des soins médicaux, leurs jours ne sont pas en danger.

La Russie a qualifié l'incident de «provocation» et a ouvert une affaire pénale à la suite de la violation de sa frontière d'État. À la demande de Moscou, le Conseil de sécurité de l'Onu s'est réuni ce lundi à 17h, heure de Paris.

Commentant la situation, le porte-parole du Kremlin a rappelé que la partie russe avait agi en pleine conformité avec le droit international.

À la suite de cette affaire, le Parlement ukrainien a approuvé le décret du Président Piotr Porochenko établissant la loi martiale dans certaines zones du pays pour une durée de 30 jours à partir du 28 novembre.

Lors de son entretien téléphonique avec Angela Merkel sur l'incident en mer Noire, Vladimir Poutine a exprimé «une vive préoccupation» quant à la décision de Kiev de mettre ses militaires en état d'alerte et de mettre en place la loi martiale. Le service de presse du Président russe, qui a transmis cette information, a également précisé que le gouvernement ukrainien endossait l'ensemble de la responsabilité de cette nouvelle situation de conflit ainsi que les risques qui y étaient liés.