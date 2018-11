Les USA accusent l'Iran de posséder un missile capable d'atteindre l'Europe

L'Iran posséderait des missiles missiles capable d'atteindre l'Europe, a déclaré jeudi l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran Brian Hook lors d'un point presse à Washington.

«Aujourd'hui, les États-Unis dévoilent de nouvelles preuves de la prolifération des missiles en Iran. La menace iranienne s'accroît», a indiqué M.Hook.

© AP Photo / Carolyn Kaster Après l’accord sur le nucléaire iranien, Trump sort d’un accord nucléaire vieux de 30 ans

Le diplomate a mentionné plusieurs types de missiles fabriqués par l'Iran et fournis à ses forces mandataires au Yémen, au Liban et ailleurs, y compris les missiles Fajr et Shaheed 123, qui présenteraient une menace pour des forces américaines et des pays partenaires des États-Unis. Il a appelé la communauté européenne et surtout l'Europe à adopter des sanctions contre l'Iran.

Washington explique le déploiement de son bouclier antimissile en Europe par une menace balistique émanant d'Iran. En mai, les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'accord de Vienne sur le dossier du nucléaire iranien conclu en 2015, avant de rétablir une première série de sanctions contre Téhéran en août. De nouvelles sanctions ciblant le secteur pétrolier iranien ont été introduites en novembre.

Les pays membres de l'Union européenne, tout comme la Russie et la Chine, ont pour leur part indiqué vouloir préserver l'accord de Vienne. Les États signataires du document ont ainsi convenu de poursuivre leurs efforts pour maintenir les échanges commerciaux avec Téhéran malgré le rétablissement des sanctions américaines.