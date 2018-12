Purges à la télévision? Kim Jong-un aurait renvoyé la célèbre présentatrice en rose

La célèbre présentatrice septuagénaire de la télévision nord-coréenne Ri Chun-Hee, celle qu'on mobilisait pour les grands événements, n’apparaît plus sur le petit écran. Selon des médias, il s’agirait d’une tentative de Kim Jong-un pour être en phase avec les tendances des temps modernes.

Surnommée la «présentatrice en pleurs», pour son style de présentation théâtral, et la «dame en rose», pour sa tenue traditionnelle rose et noire, Ri Chun-Hee, 75 ans, n’annonce plus les événements nationaux importants à la télévision nord-coréenne.

Ri Chun-Hee est restée plus de quarante ans à l'antenne, survivant aux purges et rétrogradations de plusieurs de ses collègues, son travail ayant toujours été hautement apprécié par les chefs d’État nord-coréens.

En 1994, Ri Chun-hee était là, en noir et en pleurs, pour annoncer la mort de Kim II-sung. En 2011, elle a annoncé, la voix tremblante, le décès de Kim Jong-il, fils et successeur de Kim Il-sung.

Officiellement retraitée depuis 2012, cette septuagénaire reprenait du service lors des événements importants.

En 2017, la présentatrice favorite de la Corée du Nord est notamment sortie de sa retraite pour annoncer d’un ton martial que Pyongyang avait lancé un missile balistique intercontinental et qu’il était en possession de la bombe H.

Selon ABC News, la disparition de la présentatrice du petit écran pourrait s’expliquer par le désir de Kim Jong-un de moderniser le pays. La télévision nord-coréenne a déjà présenté de nombreuses émissions au style similaire à celui des présentations occidentales.

«Le mot d’ordre de la nouvelle époque de Kim Jong-un est d’être en phase avec les nouvelles tendances. On peut affirmer que des changements s’opèrent aussi à la télévision», estime Kang Dong-wan, expert de la culture nord-coréenne et professeur à l’Université Dong-A de Busan, en Corée du Sud, cité par ABC News.

© AFP 2018 North Korean TV Ri Chun-hee, ce visage féminin de la dictature nord-coréenne

À présent, les journalistes nord-coréens parlent d’un ton décontracté, portent des vêtements modernes au lieu des tenues traditionnelles, utilisent plus de gestes de la main et d'expressions faciales qu'auparavant.

En septembre, la télévision nord-coréenne s’est en outre dotée d’un nouveau studio hautement technologique. Ses émissions ne sont plus consacrées uniquement aux chefs d’État ou à la promotion des idées communistes, elles parlent de plus en plus souvent de gens simples: des ouvrières d’une usine de cosmétiques, des étudiants qui montrent leurs nouveaux portables ou des salariés d’une pizzeria.